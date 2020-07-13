1位任職科技公司的女工程師愛上自家公司的男主管，2人還偷偷暗通款曲10餘年，期間前往各地與摩鐵恩愛次數已不盡其數，但男方偷吃10餘年後，突然對遭冷落已久的正宮產生罪惡感，於是選擇向正宮自首長期偷吃，竟然與正宮聯手打臉女工程師並提出告訴，全案判定女工程師因侵害配偶權需支付30萬元的賠償金。

女工程師在審理期間僅坦承，自己和男主管早就是辦公室夥伴，他坦承雖然兩人曾發生過多次性關係，但都是數10多年前的舊事，之後2人都長期專注在工作上，並未有進一步關係。

但男主管因長期冷落老婆，內心頗有罪惡感，開庭時竟打臉女工程師所說的內容，他表示自己與女工程師固定每個月都會共赴摩鐵1次，最後是因罪惡感關係，才藉機開除女工程師，想徹底與她一刀兩斷。

法院審理時針對兩方的訊息紀錄，發現女工程師多次傳給男主管性暗示等語句，像是我夢到我們結婚、我想發春等很有問題。

女工程師則極力反駁，因為自己的工作環境多半男性居多，經常都會開這種情色玩笑實屬正常，但不被採信。法官也認為，女工程師知曉男主管早已成家，卻仍是與他糾纏不清，還經常與男主管相約在各個摩鐵開房大戰數回合，因此判定女工程師因侵害正宮配偶權，因支付正宮30萬元的賠償金。

(中時電子報)