監察院長被提名人陳菊明天將到立法院備詢，國民黨已經準備「裡應外合」，號召群眾在場外抗議陳菊。民進黨團總召柯建銘今天批評國民黨頻秀下限，並感嘆國民黨一直秀下限，假如台灣沒有正常有力的在野黨，也非台灣民主之福，「平衡力量來自於國民黨的茁壯。」

對於國民黨號召群眾抗議，柯建銘呼籲國民黨要思考清楚，到底文攻武鬥對國民黨在監委同意權上，是否應該這麼做？監委同意權是憲法賦予的義務，「民進黨過去再怎麼兇悍，從來不會在同意權上做任何文章，反對就反對贊成就贊成。」

至於國民黨要拿這題目做強烈對抗或抗爭，柯建銘呼籲國民黨要思考，假如明天陳菊來備詢，國民黨不讓她進來，裡應外合不讓她備詢，「那是國民黨自己放棄權益，程序就走過去了」，接下來禮拜三、禮拜四都對抗的話，就直接禮拜五投票了，國民黨是自己放棄自己權利。

柯建銘說，對陳菊有意見，就把她問倒，這才是正確方向，國民黨氣勢現在變到如此，應該思考如何更有戰略更有謀略從廢墟中站起來，贏得人民的信任才是辦法，用對抗佔領主席台、不讓陳菊進立法院、一下找黑衣人，都不是很好，請國民黨三思。

(中時 )