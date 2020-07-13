綜合陸媒報導，昨日晚間10時，位在江蘇省揚州市防洪防旱指揮部根據《揚州市防汛防旱應急預案》發布自7月12日22時起將揚州長江防洪應急響應由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

據資料顯示，受長江上中游大水影響，長江三江營最高水位來到了5.51，超出警戒水位0.19米，其中瓜洲閘最高潮位達到6.35（超警戒水位0.66米），泗源溝閘最高潮位達到7.09米（超警戒水位0.73米），長江大通水流量在晚間10點達到83900立方米每秒，超過1998年長江大洪水實測得的最大洪峰流量。

據水文部門預報，長江大通未來水流量仍將持續增加，高水位預估維持一段時間，江蘇也在12日下午起提升長江防洪應急響應至Ⅱ級。

揚州市防指部也通知沿江各地各部門按照防洪應急要求，落實應急響應各項措施，強化巡堤查險防守與前置作業，預備撤離長江洲灘人員，確保民眾生命安全。

大陸水利部水文情報預報中心主任孫春鵬表示，已建成了比較完備的水利防洪工程體系，即使發生1998年那樣的洪水，也有能力應對，為人民生命財產安全和國家經濟社會發展提供有力的水利安全保障。

(中時 )