前總統馬英九今（13）日70歲生日，日前國民黨台北市議員羅智強和立委鄭正鈐帶領一群年輕朋友，提前幫馬英九慶生並送上蛋糕和祝福。今羅智強再獻祝福，表示「路遙知馬心」，相信時間必站在道理這邊。

日前羅智強提前幫馬英九慶生，他指出，馬總統談興超好從戀愛、求學、在經國先生身邊工作到當上總統，對年輕朋友有問必答，大家從頭笑到尾，非常歡樂的聚會，並喊話馬英九，「正道不孤，馬總統，我們以你為榮」。

今日羅智強在臉書祝馬英九生日快樂，寫道「路遙知馬心，看盡蔡英文這些年的囂張濫權、踐毀民主法治，我更加確信，時間必站在道理的這一邊，而還馬英九公道者，必蔡英文！」

網友紛紛留言祝福，「馬總統～生日快樂！」「馬總統生日大快樂」「馬總統讓我感覺有顆為國為民的心，先為國家再為民再而黨，實乃真國民黨，馬總統生日快樂」「全台灣最有良知的政治家～馬英九總統，生日快樂！」

(中時電子報)