道奇救援王簡森(Kenley Jansen)終於回來了，遲到一個多星期才向訓練營報到，他自曝原因是「全家都感染新冠肺炎」。他的兒子最先出現症狀，檢驗之後發現兩個小孩和簡森夫妻全都染病。簡森說：「鄭重提醒大家，盡可能隨時戴著口罩。」

簡森一家在上個月染病，他自己也莫名其妙，因為他一直非常小心，幸運的是他們全家都已經痊癒。「我現在感覺非常棒，我得病的第4天開始就好多了。」簡森家裡有健身房，他養病的時候也能自己練球。

身為兩度霍夫曼獎得主，上季是簡森在道奇10年表現最差的一季，自責分率3.71跟全盛時期差別很大，可能受到他心臟手術的影響。這次挺過新冠肺炎讓他更有自信，「我自主訓練將近3個月了，我空閒的時間都拿來訓練。」總教練羅伯茲(Dave Roberts)表示他本來也沒想好終結者的替代人選，他堅信簡森能夠趕回來。

(中時電子報)