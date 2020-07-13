受制市場傳南部某券商大戶，上周大肆調節合一（4743）股，使生技集團中天旗下兩檔上市、櫃股票，包括中天（4128）與合一，周一（7/13）甫開市即跳空大跌，高掛跌停板，也使生技族群受驚嚇，包括杏輝、高端疫苗、博萊、ABC-KY、逸達、共信-KY、浩鼎、瑩碩生技與今除息交易的旭富等多大跌，引起市場側目。

合一與中天兩股，因短期漲幅過大，分別被上市、櫃交易制度予警示，因此交投都需預先繳交款券，而且中天約每20分鐘交易一次，合一係約每5分鐘交易乙次。

迄上午9：32，合一股仍高掛跌停板免戰牌，報364.5元，成交940張，在跌停板門外還有640張等著掛出。中天股目前成交1546張，依然高掛跌停板，報130元，不過，跌停板並未鎖死，仍有約628張在跌停價位等著接手。

受制生技族群前波攻堅主流合一、中天兩股表現相當弱勢，使類股早盤以來的賣壓也相對承重，包括上市、上櫃與興櫃等生技股，極短線的高檔多遭獲利回吐賣壓打擊，而今除息5.8元原料藥股旭富，早盤開高殺低，目前貼息2元，跌幅1.57%，表現不佳，是否為類股除息行情帶來變數，值得觀察。

(工商 )