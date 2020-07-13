上季世界大賽冠軍隊成員多希爾（Brian Dozier）今年季初和聖地牙哥教士簽下小聯盟合約，不過球隊最新公布的60人大名單卻未見他的大名，如今球團也做出決定，釋出多希爾讓他重回自由身，也讓自由市場除了普伊格（Yasiel Puig）外，又多一名可用之兵。

多希爾曾是明尼蘇達雙城的主力二壘手，2016年單季打出42發全壘打，成為美聯史上單季最多轟的二壘手，不過他的身手卻在2018年起開始退化，該年季中被雙城交易至洛杉磯道奇，整季僅繳出2成15打擊率、21轟成績單。

到了2019年，多希爾華盛頓國民簽下1年900萬美元合約，隨隊拿下世界大賽冠軍，不過他的成績卻始終沒太大起色，雖然長打能力依舊，單季全壘打產量維持在20轟，但打擊率始終偏低，僅2成38，也讓他在今年自由市場上乏人問津，最終只獲得教士一張小聯盟合約。

據大聯盟官網記者卡薩維爾（AJ Cassavell）報導，如果球團直到7月18日都沒有把多希爾放進60人名單，他將可以跳脫合約成為自由球員，不過跳脫期限尚未截止，球團就決定和他分道揚鑣。

教士日前發動交易，從奧克蘭運動家交易來內野手馬德歐（Jorge Mateo），加上球隊二壘陣容深度相當足夠，先發有普洛法（Jurickson Profar），替補端有佛蘭斯（Ty France）以及賈西亞（Greg Garcia）待命，加上多希爾在春訓時表現不佳，22個打數僅出現5支安打，還被三振9次，教士最終選擇將他釋出。

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(中時電子報)