台灣最流行教什麼？蔡正元：大港你贏 09:552020/07/13 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡正元。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高雄市長補選候選人陳其邁保證當選市長後，將重新舉辦去年停辦的「大港開唱」，8月初規畫「社群之夜」，融合高雄獨立音樂祭「大港開唱」元素，力搏年輕人關注，蔡總統當天將南下助陣，英邁合體衝票。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書拿中美台教學，感慨說，台灣最流行的可能是教「大港你贏」。 蔡正元說，大陸的小學是這樣教的講課內容：柳宗元的小石潭記、歐陽修的醉翁亭記、范仲淹的岳陽樓記、陶淵明的桃花源記；他突然想起哈佛大學的大一課程必修古典人文，但現在台灣最流行的可能是教「大港你贏」。 (中時 ) #蔡正元 #陳其邁 #蔡總統 #大港開唱 #社群之夜 #大港你贏 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 許崑源遺孀提告7人能成功！？過來人解析…他慘了？ - 政治 陳致中PO一張合照 意外曝光媽媽吳淑珍、姊姊陳幸妤現況 - 政治 台中罷免陳柏惟反應很冷 兩大原因成致命傷！ - 政治 教國民黨一招 沈富雄：恐會讓執政黨2024翻船 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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