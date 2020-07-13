民進黨高雄市長補選候選人陳其邁保證當選市長後，將重新舉辦去年停辦的「大港開唱」，8月初規畫「社群之夜」，融合高雄獨立音樂祭「大港開唱」元素，力搏年輕人關注，蔡總統當天將南下助陣，英邁合體衝票。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書拿中美台教學，感慨說，台灣最流行的可能是教「大港你贏」。

蔡正元說，大陸的小學是這樣教的講課內容：柳宗元的小石潭記、歐陽修的醉翁亭記、范仲淹的岳陽樓記、陶淵明的桃花源記；他突然想起哈佛大學的大一課程必修古典人文，但現在台灣最流行的可能是教「大港你贏」。

(中時 )