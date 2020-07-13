近日氣溫屢創新高，汗流浹背的回到家，第一件事就是開冷氣。有網友就在PTT上分享，他幾乎24小時開著冷氣，沒想到兩個月電費金額高達9197元，讓他嚇的趕緊上網發問，「這樣是正常的嗎？」

網友在PTT上發出自家電費帳單。(圖翻攝自PTT)

原PO表示，自己在外租屋，家中冷氣只開1台，氣溫設定都在29度，最低也只有26度，因太太剛生完，小孩又怕熱，所以冷氣才開24小時，但電費卻逼近萬元，讓他產生困惑，「電費快1萬是不是冷氣問題啊？電腦我也很少在關，洗衣機是洗脫烘，聽說好像也很吃電」。

網友在PTT上發出自家冷氣照片。(圖翻攝自PTT)

貼文一發，許多網友瘋狂秒勸「快換變頻啦！」、「窗型本來就比較耗電，叫房東換變頻，別傻了」、「幾年前的冷氣阿」、「窗型又烘衣電費當然貴」，不過也有網友認為便宜，「計算週期2個月，單月4千多，24小時冷冷，超正常的啊」、「應該差不多，有可能太貴」、「兩個月算便宜，一個月小貴」、「2個月繳1次，1個月5000是哪理有問題？」。

(中時電子報)