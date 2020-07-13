公司派、市場派現在該如何降低爭議？熟悉公司法的律師表示，唯一的解方，就是循真正的「大同條款」也就是公司法第173之一條來進行，「市場派應尋求合作，依照公司法第173之1，拿回主席台，才可能主導議程進行不被公司派欺壓」。

由於經濟部部長王美花指出三條路，包括市場派透過公司法第173條向公司董事要求召集、公司派承認前次股東會瑕庛重新召開，甚至是公司派、市場派遲遲未召開股東會，由經濟部動用第195條要求大同公司限期召開。

趨勢法律事務所律師許涪閔指出，少數股東權有諸多限制，包括持股期間、持股數量等，且第1、2項之情形還需要先以書面請求董事會召開會議，董事會不召開，股東才能報請主管機關核准，「公司董事會若同意召開股臨會，主席仍然是現任公司派，相同劇本可能再上演一次」；若透過第4項的情形，則是要受限於董事會無法召開股東會之情形，依公司派的目前狀況、還是有能力召開股東會，若藉此接手主導重開股臨會，主導權仍在公司派，市場派仍然無法發揮效用。

如果公司派與市場派都按兵不動，等經濟部出面動用第195條規定，許涪閔解釋，公司法第195條規定應該是公司並未依法進行改選時，經濟部才能限期進行改選，現在問題在於，「大同公司實際上確實有進行改選，只是其決議效力的問題」，經濟部若動用這規定要求大同限期改選，將是侵越司法機關認事用法的權限。

至於哪一條路才是市場派最有機會反轉公司派的作法？許涪閔認為，還有兩條路可行，分別是一、市場派應尋求合作，依照公司法第173之1，拿回主導權，才可能主導議程；二、提起定暫時狀態處分，禁止現任董監事繼續行使職權。進而透過選任臨時管理人，由公正第三人來召集股東會。

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