法國流行病學專家今天警告，想要在2021年前研發出百分之百有效的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，機會微乎其微；他敦促民眾應更認真保持社交距離，才是王道。

法國政府疫情危機科學家顧問小組成員、新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）在BFM電視台說：「研發出一支新疫苗要花上數年時間。」

「當然，各界目前正以空前努力投入疫苗研發，但若在2021年前開發出來，會讓我感到非常驚訝。」

他說：「儘管我們可能研發出具有部分成效的疫苗，但距離疫情結束還有很長一段路。」

他說，如此一來，「我們必須與這種病毒共存 」；既然再次祭出防疫封鎖措施是不可能的事情，民眾就必須重新保持「更認真嚴肅的習慣」。

他強調，大型聚會是最主要的威脅，「我們至少應在今年夏季保持社交距離」。

昨天有DJ在地中海渡假勝地尼斯（Nice）海灘舉辦音樂活動，吸引數千民眾聚集，在社群媒體引爆怒火。

(中時電子報)