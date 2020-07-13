高市議員邱于軒近日一連踢爆2家幼兒園不當管教，市府也因查證屬實，對園方進行裁處，但日前六大幼補教團體聯合開記者會，批評議員作秀；對此，邱于軒12日深夜在臉書貼文回擊，要求六大幼補教團體公開道歉，否則她將採取法律行動。

邱于軒說，因為受到白沙屯媽祖種種愛小朋友的神蹟提點，她決定回應六大幼補教團體7月10日所發聲明，首先要說「你們團體的訴求真噁心！」團體對她的不實指控如「作秀過頭」、「預謀養案」、「為下次選舉行清理戰場之實」、「逼迫官員針對業者打壓」等，請團體公開道歉。

她說，身為民選高雄市議員，接受選區家長陳情，處理事證明確的幼兒園不當管教事件，透過質詢讓社會更重視幼兒安全，讓高雄市政府教育局上緊發條，何錯之有？反而是當質詢被視為作秀，公權力被視於無物，社會公理何在？

她說，六大幼補教團體通篇新聞稿未檢討幼兒園的管理疏失，反而把她認真守護幼兒安全的用心扭曲成政治追殺，可見是以政治凌駕兒童安全，尤其團體背後的政治勢力令人咋舌，竟能夠透過民進黨立委許智傑廣邀記者，在高雄市政府開記者會批評高雄市議員，似是希望藉媒體施壓市府主管單位和議員，規避稽查。

邱于軒強調，她是因為希望落實稽查，才會陪同前往，以往屢傳稽查走漏風聲，老師帶著孩子躲躲藏藏，請幼補教協會公開說明迴避稽查的原因是什麼？

「貴團體完美且囂張的示範了『解決不了問題，就解決提出問題的人』！」她貼出正式聲明，要求高雄市兒童教保協會、高雄市幼稚教育協會、高雄市私立兒童福利協會、大高雄補教暨履保協會、高雄市兒童課後照顧服務協會、高雄補習教育暨品保協會六大團體公開道歉，否則她會提告捍衛自身名譽和議員的質詢權。

對此高雄市兒童教保協會理事長李美雲表示，其實10日舉辦記者會的目的主要是安撫幼教老師，現在高雄幼教老師嚴重短缺，希望不要再因為此事造成更多老師離職，六大幼補教團體不會公開道歉，但她會盡快找時間私下與邱于軒談談，找到雙方訴求的平衡點，平息這次的風波，不要再把事情愈弄愈大，對大家都不好。

(中時 )