根據一份對900大企業所做的最新調查，為了在新冠肺炎疫情衝擊下強化財務體質，2020年全球企業將承擔高達1兆美元的新債。

這個前所未見的增長，將使全球企業債總額大幅成長12%，達到約9.3兆美元。多年來的債務累積使全球舉債最高的公司，其債務規模已超過許多中等規模的國家。

美國企業的舉債總額達3.9兆美元，幾乎快占全球總額一半，德國企業排名第二，共舉債7620億美元，全球舉債最多的企業有3家是德國公司，包括福斯汽車共舉債1920億美元，逼近像南非或匈牙利這類國家的債務規模。

去年在併購活動驅動下，以及企業以借款買回自家股票和發放股利，全球企業發債大幅成長8%，但今年新債暴增的理由完全不同，是為了在疫情衝擊獲利下保存現金。

負責企業新債指數分析報告的資產管理公司Janus Henderson表示，新冠肺炎疫情已經改變一切，現在首重保有資金與強化資產負債表。

受訪的900大企業的合併稅前獲利已成長9.1%，達到2.3兆美元。比較負債與股東權益關係的槓桿比率（Gearing Ratio）在2019年創下歷史新高59%，獲利用於償還利息的比例亦升至新高。

該資產管理公司表示，信貸市場要回到疫情爆發前的狀況仍有一些路要走，新冠肺炎疫情持續帶來的威脅，尤其是近來美國確診數激增，仍是投資人關注焦點。

(時報資訊)