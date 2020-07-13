生技股王合一(4743)今日跳空鎖跌停364.5元開出，空方順勢蜂擁而出，中天(4128)、台生材(6649)紛紛以跌停開出，亞諾法(4133)新冠病毒快測試劑雖取得歐盟認證，但也是鎖在跌停板136元，日前強勢的杏國(4192)跌幅也在7%以上，寶齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)等皆壓低整理。上市櫃生醫指數聯袂走低，上櫃生醫指數跌幅在3%以上，成為盤面上最為弱勢的族群。分析師指出，生技股短期漲多修正難免，上週五已開始出現大幅震盤的跡象，需注高檔區個股的賣壓，不宜躁進搶短。

在興櫃股方面，華宇藥(6621)挾著與健亞合作開發副作用較低、藥效佳的二代羥氯奎寧(HCQ)，並向FDA提出pre-IND會議申請，上周均價狂飆260.57%，今日以62.1元開出，隨即往下探低，跌幅一度超過15%，失守50元關卡，曾探至49.85元；檢測試劑的普生(4117)跳空開高後，賣壓越來越重，失守200元關卡，跌幅在2%以上。分析師表示，生技股領漲的合一、中天、亞諾法及高端疫苗等有漲多回跌的現象，不過，美國疫情仍居高不下，連川普都開始帶上口罩，下周又有生技展議題，預期有實際業績的防護衣和口罩等個股，有機會突破整理，再度揚升。

(時報資訊)