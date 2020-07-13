晶華（2707）國際酒店集團受惠國旅需求升溫及餐飲業務回穩，2020年6月合併營收回升至今年次高。展望後市，集團以「遊輪式度假體驗」住房專案為主力，全力搶攻國旅親子市場商機，盼衝高7～8月住房業務表現，帶動旺季營運動能持續升溫。

晶華2020年6月自結合併營收3.81億元，月增4.15％、年減26.29％，回升至今年次高。不過，受疫情衝擊，第二季合併營收10.14億元，季減25.6％、年減34.15％，創近11年低點。累計上半年合併營收23.77億元，年減26.2％，為近8年同期低點。

晶華表示，隨著國內疫情趨緩、帶動國旅需求強勁升溫，加上餐飲業務回穩，集團在台北市以外的飯店業務已恢復正常，台北晶華酒店的餐飲及麗晶精品業績亦持續成長，且冷凍及常溫零售商品亦創造極大商機，如晶華冠軍牛肉麵在東森購物台已熱銷超過12萬盒。

不過，晶華坦言，邊境管制造成的國際商旅客缺口，導致住房率仍然偏低。展望後市，集團營運重心將全力鎖定國旅市場，並以全球首發的「遊輪式度假體驗」住房專案為主力，搭配為各領域客層量身打造的多元住房優惠，盼能一舉衝高7～8月住房率表現。

晶華表示，台北晶華導入全天候遊輪式餐飲服務及寓教於樂的親子共學課程，規畫推出「盛夏遊輪式度假體驗」，以優惠定價吸引全台家庭客層青睞，首周末便湧進近500間訂房，並隨著暑假到來持續成長，看好後續配合安心旅遊補助及振興三倍券可望發揮加乘效益。

此外，配合2020年台北國際夏季旅展開展，晶華自今（13）日中午12點起舉辦為期1周的線上旅展，旗下台北晶華、台南晶英、高雄晶英國際行館及捷絲旅均將推出優惠餐飲、住房及SPA券，全面搶攻自用、送禮、企業員工旅遊等國旅消費商機。

(時報資訊)