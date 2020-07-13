利多消息提振，上周五紐約棉花期貨全面反彈上漲；受到美國農業部USDA調降全球產量預估，包括美國當地及土耳其、坦桑尼亞和墨西哥等地區，並且預估出口量和期末存量有機會呈減，吸引買盤回補，亦為棉價帶來支撐，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.37美分，漲近0.6%，收盤每磅64.71美分；而12月棉花期貨漲0.42美分，漲近0.7%，報每磅64.31美分。

據美國農業部USDA世界農業供需估算(WASDE)報告顯示，美國的產量預估調降200萬包，至1750萬包；另外，期末庫存預計為680萬包，也較6月份減少120萬包。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11775元人民幣，較前一日上漲40元人民幣；庫存方面，截至7月10日，ICE登記庫存38149包，較前一日增加888包。(商品行情網)

(時報資訊)