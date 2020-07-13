受惠於大陸車市回升，大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結6月合併營收3.58億元，月增9.31％、年增19.17％；累計第二季合併營收10.53億元、季增59.89％、年增0.07％。

麗清表示，第二季營收季增主要系受惠於對岸政府於新冠肺炎疫情後加大對於汽車產業發展推進與購車優惠的刺激政策，帶動新車銷售市場連續三個月銷量保持年增率正成長、明顯感受需求回溫，推進主要客戶對公司旗下LED車燈產品展現強勁的拉貨力道，尤其在LED車尾燈及頭燈方面，第二季出貨業績即分別明顯較第一季成長約七成、四成的成績，挹注麗清上海、東莞兩大基地的產能利用率提升達九成的高水位。

麗清觀察，大陸車廠6月推出達40多款新車，其中廣汽新能源Aion V、上汽通用五菱新寶駿E300/E300Plus等皆為新能源車與電動車款，凸顯汽車產業朝向電動化、節能減碳等技術發展的趨勢明確。目前麗清包含已量產及手握訂單已超過50款電動車/新能源新車款的LED車燈專案，有望隨著主要客戶需求增溫，將對整體營運帶來正面的挹注。

展望第三季，麗清維持審慎樂觀看法，表示6月大陸汽車經銷商庫存預警指數為56.8％，雖較5月微增2.6個百分點，但客流量與銷量皆有所回升，品牌車廠亦有機會在政策刺激效果下增添銷售成長動力，光今年上半年供貨的上汽大眾轎車－朗逸，該車款LED尾燈光源即係由麗清供應，此款車今年上半年在大陸新車銷售量高達18萬輛以上，麗清亦有望隨著客戶的拉貨需求增加，帶動麗清營運逐季向上。

(工商 )