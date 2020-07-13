電梯大廠崇友實業取得台大醫院汰舊換新電梯雖完成，尚未驗收，無法認列營收，6月合併營收3.19億元，較去年同期減少5.21％，但第二季合併營收10.52億元，比第一季成長5.4％。崇友對第三季及全年營運審慎樂觀，法人估，崇友今年合併營收可比去年成長2％～3％。

崇友6月合併營收3.19億元，比去年同期衰退5.21％；第二季合併營收10.52億元，較第一季成長5.4％。上半年合併營收20.51億元，比去年同期減退4.48％。崇友表示，第二季受惠新梯訂單隨著疫情逐漸解封後建商加速完工認列進度，持續深化中高端「堅尼西斯」品牌於商用案源銷售，第二季整體新梯完工出貨台數較第一季成長近1.5倍，而辦公大樓、百貨、飯店等商用電梯案源佔營收比重維持12％水準。此外，維保業務收入因新梯在保固期滿後有高達八成會轉入維保服務，整體維保台數達36,394台，讓崇友營運得以保持良好成長動能。

崇友指出，近年政府及民眾對於電梯運行安全、合格廠商的重視，是推動汰舊換新業務需求持續提升、以及維保業務穩定營運挹注，憑藉崇友在新梯、汰舊換新、以及維保服務品質皆保持高水準，並站穩全台前三大電梯廠商地位，除持續開拓自有老舊電梯汰換業務，再加上，崇友為提供維修保養品質全方位服務，7月正式推出「電梯報馬仔」維保系統，民眾可隨時掃描電梯QR Code，即可提升電梯異常通報效率，亦可輕易掌握電梯「健康度」，大幅提升民眾搭乘電梯的安心度及信賴感，有助於創造崇友高度品牌形象，可挹注崇友未來良好的業務接單優勢。

崇友表示，崇友觀察台灣房市持續推高樓層建案需求，以及台商回台投資，建商隨著疫情後加速推案進度，崇友採取「崇友」、「堅尼西斯」，以及代理「東芝」等多品牌接單策略，可創造崇友各品牌良好接單環境。崇友陸續接獲台大醫院電梯汰舊換新、新光桃園金融中心、中國醫藥大學、高雄的海音中心等大型新梯建案，有機會於下半年陸續完工認列，可增添崇友第三季及全年整體營運成長動能。

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