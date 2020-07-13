喧騰一時的台大校園潑酸情殺案，造成1死3傷，雖然凶嫌張姓碩士已輕生，但被潑酸的台大謝姓研究生，卻遭到毀容、無法排汗、味覺喪失、1眼僅剩0.02以下視力，身心嚴重創傷，謝男日前向台北地檢署申請犯罪被害補償金，檢方決定補償謝男140萬元。

檢警調查，台科大張姓碩士疑因感情因素，2017年10月19日晚間10時，前往台大研一宿舍找謝男談判，雙方發生口角，張男持硫酸和水果刀對謝男潑酸追砍，造成謝男及駱姓同學和女保全3人受傷，張男則當場輕生。北檢因張男已身亡，將張男不起訴。

謝男因傷勢嚴重，經台大醫院數月治療後出院休養；由於謝男因此事身心嚴重受創，犯保協會還特別商請1位親人曾在八仙樂園塵爆案受傷的社工，對謝進行心理輔導，希望以被害人家屬「過來人」身分及同理心，協助謝男走出情殺案陰霾。

謝男因遭潑酸造成全身體表面積50％以上燒傷，喪失身體部分排汗功能，且雙眼因化學灼傷，有白內障重傷害，有1眼僅剩0.02以下視力、顎骨周圍組織損傷至味覺喪失，謝男去年以有急迫需要為由，先向北檢申請暫時補償金40萬元。

謝男日前提出台大、三總等醫療費用證明42萬多元，向北檢申請犯罪被害補償，檢方認為，張僅因感情糾紛，以凶殘手段對付謝，謝雖經送醫倖免於難，但仍造成嚴重傷害，終生痛苦與不便，決定全數補償其醫療費、減少勞動能力、精神慰撫金共計180萬元，但扣除先前核發的暫時補償金40萬元，共補償140萬元。全國各縣市自殺防治專線1925。

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(中時電子報)