歐盟成員國外長今（13）日將開會，討論香港局勢及《港區國安法》如何影響陸歐關係。會前，德國總統斯泰因邁爾批評《香港國安法》違背國際法，警告對大陸與歐洲和西方的關係將有長期負面影響

斯泰因邁爾接受當地電視台訪問時表示，《香港國安法》很顯然「雙重違背了國際法」，首先是香港《基本法》，其次是大陸對國際社會的承諾和簽訂的國際條約、即1984年的《中英聯合聲明》。他說，德國、歐盟及七大工業國集團 （G7）不約而同對香港局勢表達高度憂心，情況並不常見。

斯泰因邁爾又指，大陸必須明白「我們不是只有現在感到不滿」，如果該法照原定計劃實施，對中國與歐洲和西方的關係將有長期負面影響，強調這種改變不符合大陸利益，希望陸方改變想法。

德國是歐盟的輪任主席國，德國外長馬斯較早前說，歐盟外長會議將會就香港問題提出建議，呼籲歐盟成員國採取一致立場。

(中時 )