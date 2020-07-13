宅經濟商機延續，加上海外市場對於COVID-19疫情的管制陸續解封，記憶體模組廠廣穎(4973)6月營收3.85億元，寫下近5個月新高，較5月再增加27.35%，也比去年同期增長52.14%；上半年營收19.71億元，較2019年同期成長9.4%。

廣穎電通表示，6月營收年增逾5成，寫下近5個月新高，也是近19個月以來單月次高。雖全球疫情續燒，宅經濟商機趁勢崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求拉貨動能大增，電商領域也持續正向發展，帶動營運創佳績。

廣穎電通第二季單月營收先蹲後跳，整體第二季營收約9.2億元，比第一季的10.5億元減少約12.45%。

廣穎今年第一季交出亮麗之財報，受惠近年來所致力的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，毛利率創三年以來高點，獲利年增逾5倍，每股純益0.95元，改寫近五季新高紀錄。

廣穎電通第一季營收10.5億元，年增17.5%；毛利率18.97%，年增4.2個百分點，季增3.2個百分點，並寫下三年新高；稅後淨利6048萬元，年增率511.18%，季增率387.1%；EPS 0.95元，創下近五季新高。

2020年至今雖受疫情干擾，廣穎堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域；並看準「AIoT」已成為物聯網產業新應用，產業規模迅速成長，未來應用層面廣泛，積極布局AIoT生態鏈，預期AIoT持續發展所推升的強大運算與存儲需求強勁。

(時報資訊)