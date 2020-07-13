美國的新冠肺炎疫情持續升溫，佛羅里達州周日的新增確診數再創新高，但投資人對此反應冷淡，美東時間周日隔夜盤美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨漲137點或0.53%，為26,114點。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨均漲逾0.5%。

周一亞太股市早盤大漲，日經225指數、南韓KOSPI漲幅都超過1%，上海、香港、澳洲、紐西蘭、台灣與馬來西亞股市同步走高，MSCI除日本外亞股指數上漲0.24%。

截至周日的24小時內，佛羅里達州的新冠肺炎新增確診病例超過15,000人，達到15,299人，再次刷新全美最高記錄。同時美國全國新增確診數連續第4天在6萬人之譜，累計總確診數早已突破300萬人。

分析師表示，美國的新冠肺炎疫情仍是一個巨大的問題，確診、住院與死亡人數都持續攀升，但市場仍持續消化這些資訊，且對疫苖的期待、與3、4月相比致死率下滑、避免大規模封鎖，以及美國東北部尤其是紐約市的疫情未見反撲等因素也帶來提振。

(時報資訊)