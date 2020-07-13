1.士紙(1903)：股價回跌2日，外資仍相挺買超，今早多頭重擂戰鼓，開高攻上漲停，拉抬造紙類指漲逾2.8%。

2.三陽工業(2206)：6月營收月增15.23%、年增17.84%，今早股價漲約2%，一舉攻克5日線、月線。

3.第一銅(2009)：受上周五期銅漲1.8%激勵，早盤帶量漲逾3.5%，突破5日線。

4.南亞科(2408)：法說釋出Q3表現估持穩Q2、下半年審慎樂觀訊息，今早不理上周五遭三大法人聯手轉賣超7160張，股價仍彈升逾3.8%、重登60關，攻克短均。

5.廣穎(4973)：6月營收月增27.35%、年增52.14%，上周五獲外資轉買超47張，今早股價大漲逾8%，飛越5日線。

6.大宇資(6111)：6月營收月增226.63%、年增203.95%，今早股價漲逾5%，再拿下5日線。

7.云辰(2390)：5月每股盈餘0.66元，早盤急攻漲停板，爾後幅度收斂至4%。

8.同開(3018)：6月營收1.74億元登5年同期新高，多方開趴登漲停。

9.帆宣(6196)：訂單看到明年，後市動能旺，開盤後攻高3%，110元附近強勢震盪。

10.嘉澤(3533)：績優題材護體+外資、投信偏多，早盤登上477.5元再創高。

11.瀚宇博(5469)：6月營收繳佳績，後市還有戲，修正一天後急反彈近7%。

12.雙鴻(3324)：6月營收月增1成、年增5成，接下來旺季到，10日線附近有撐，今日大漲逾5%。

13.眾達-KY(4977)：業績報佳音吸引買盤積極承接，漲幅約5%拚再創高。

14.祥碩(5269)：6月營收亮眼，外資圈頻喊價，早盤續漲逾3%，挑戰股后寶座，惟盤中賣壓出籠，股價回落貼近平盤。

15.原相(3227)：業績成長動能暢旺，今年拚賺一個股本，外資連3買，人氣回籠，股價上揚近3%。

16.安集(6477)：市場看好第2季營運表現，不畏外資續賣超，晨盤直闖漲停，31.55元鎖上波段新高價。

17.申豐(6582)：上季營收暴增63%攀新高，產能滿載、業績火熱，早盤續衝漲停價，飆139.5元之短波高。

18.安馳(3528)：半導體與雲端服務助攻，6月業績締新猷，股價上揚近4%。

19.興采(4433)：6月營收月增56.12%、年增123.76%，今早股價拉第二根漲停。

20.銘旺實(4432)：6月營收月增80.99%、年增43.47%，獲外資連三日買超，激勵早盤股價急拉漲停鎖死。

21.南緯(1467)：6月營收月增153.41%、年增40.79%，獲外資連三日回補買超，激勵今早跳空漲停開出，放量飛過5日線。

22.如興(4414)：6月營收月增87.55%、年增48.11%，上周五獲外資轉買超365張，激勵今早疾拉漲停鎖死。

23.中砂(1560)：三大法人10日轉買超，早盤漲逾5%，一度突破70元大關。

24.技嘉(2376)：6月、Q2營收雙高，台系法人拉升目標價，早盤漲逾3%。

25.微星(2377)：6月、Q2、H1營收靚，台系法人拉升目標價，早盤漲逾4%，登1年來新高。

26.訊達(6140)：6月營收年增逾1倍，早盤亮燈漲停。

27.美吾華(1731)：電商營收創高，外資賣超縮手，早盤高掛漲停。

28.福永生技(4183)：外資10日轉買超，今除息，多方上攻掛漲停。

(時報資訊)