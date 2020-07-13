行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，規定三等以上聘約人員，若符合相關資格，可在進用滿3年後，擔任特定機關有職稱職等的職務，遭質疑恐會排擠公務人員。對此，前國民黨立委孫大千則痛批，這真的是「沒有最貪，只有更貪」，並點出聘約人員草案的四個矛盾。

孫大千在臉書寫下，四個矛盾點分別是第一，通過國考的文官原本就應該是主要的公務人員來源，約聘人員應屬於少數的例外，怎麼可能變成人事制度的第二軌？將來難不成還有第三軌嗎？第二，倘若政府在治理國家時，對於特殊領域的人才有其需求，應該要調整國家文官考試的項目來增加人才甄選，而不是趁機大開方便之門。

另外，孫大千質疑第三，所謂的專業需求和業務差異，原本就是具有彈性的灰色地帶，用這樣的標準來擴大晉用約聘人員，根本就是用人唯私的綁標行為；第四，他認為草案一旦通過後，必然會產生排擠效應，大幅限縮了專業文官的工作機會。

(中時電子報)