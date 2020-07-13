新冠肺炎疫情肆虐，各國為了有效抵抗病毒侵襲，一度選擇封鎖經濟，這也使得民眾生活習慣大轉變，隨著大陸疫情在3月底開始控制住，歐美疫情卻在同時間急速升溫，更在6月中旬以來爆發二次疫情，許多企業排名也出現轉變，陸股股王貴州茅台更是超越可口可樂市值。

若以美股來看，道瓊、標普500以及代表科技股的那斯達克指數，先是在今年2月19日創下歷史新高，但隨著疫情在美國急速升溫，美股指數崩跌，甚至一度吐回美國總統川普上任以來所有漲勢，但在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯合救市之下，市場信心回升，加上OPEC+執行史上最大減產行動，讓原油市場供需朝著平衡前進。

同時，美股快速回升，其中以挾帶著後疫情時代提供新生活環境的科技股最為火熱，那斯達克指數不僅收復今年所有跌勢，更在盡其屢創新高紀錄。

但回顧今年各家企業表現，據《日經新聞》報導，分析市值居全球千大企業後發現，各企業市值排名變化中位數創下2008年以來新高，也就是說，有不少企業在疫情期間獲得大幅進展。

舉例來說，在短短半年內，繪圖晶片大廠Nvidia從原本的62名，超越第23名的英特爾（Intel）；PayPal從排名76，則是超車市值從16名掉至31名的美國銀行（Bank of America）；貴州茅台市值也超越可口可樂（Coca-Cola），來到第22名，直逼全球飲料商龍頭雀巢（Nestle）。

每次全球發生大規模金融市場動盪，企業排名就會有大洗牌情況發生，2000年網路泡沫破滅，石油公司市值表現超越電信公司，2008年金融危機，蘋果市值開始超越諾基亞，現在則是像新能源題材包括特斯拉等企業，開始受到市場青睞。

(中時電子報)