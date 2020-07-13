根據《Yahoo Sports》記者基斯史密斯13日報導，NBA突然宣布快艇、巫師與太陽3隊取消今天訓練安排，卻沒公開這3隊為何取消訓練原因，隨即引發外界不少遐想，史密斯表示，「希望這只是單純的例行休息，沒有其他問題發生。」

畢竟參加奧蘭多復賽的22支球隊，最早開始進行訓練的日期，也不過是上周五(10日)，最多也是連3天進行訓練罷了，沒想到這麼快就有3支球隊傳出取消訓練消息，或因先前停賽快4個月時間，球員似乎開始跟不太上頻繁訓練節奏。

今日取消訓練其中1隊的巫師，隨後傳出因為他們很早就抵達奧蘭多，連3天的訓練強度過大，才會突然宣布取消今日訓練，不過大部分巫師球員仍然自發性進行大約1小時的投籃練習，只是快艇與太陽仍沒傳出任何取消訓練的理由。

不過目前謠傳聯盟已經針對各隊下達封口令，不可以公開談論有關新冠疫情的相關消息，就是擔心假如在奧蘭多「隔離泡泡」之中爆發疫情，很可能演變成為無法繼續復賽的無奈結果，只是這個「隔離泡泡」到底有沒有用，時間或可證明！

(中時 )