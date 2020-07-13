曾經發起公民1985聯盟、參與過太陽花學運的「社運醫師」柳林瑋，被控在2017年間藉口成立網路平台「壓力很大」、需要「取暖」為由，趁機摟抱女子後強吻，被依強制猥褻罪嫌起訴，被害女子向台北地檢署申請犯罪被害補償40萬元，檢方因她申請時已逾2年法定時限，不符規定，予以駁回。

2017年5月，1位林姓女子在臉書以《這是一場華麗優雅的誘騙》為題，發文影射柳林瑋假借面試邀約，竟在車內趁機強吻得逞。事後林女被柳提告妨害名譽。林女反擊提告柳強制猥褻，並從網路上找出其他4名被害人，檢方深入追查後，查出柳涉嫌猥褻3女犯行。檢方去年依3個強制猥褻罪嫌起訴柳，全案法院審理中。

檢方調查，柳林瑋2017年4月16日上午，以通訊軟體MESSENGER聯繫被害女子，以他成立醫療保健媒體網路平台，以及洽談工作為由邀約見面，2人當天下午見面後，在台北市建國中學散步閒聊時，2人因下雨而到柳男停放在建中對面停車格內的車子內避雨。

柳男藉口他以成立網路平台，壓力很大，精神緊張為由，請求被害人給予擁抱支持，被害人雖感錯愕，仍勉強配合給柳抱抱，但柳男卻「霸王硬上弓」，以雙手緊抱被害人頭部，對她強吻得逞。

柳男被起訴後，被害人今年初申請犯罪被害補償金40萬元，但檢方認為，案發時間為2017年4月，被害人2017年12月具狀控告柳猥褻，卻遲至今年1月才申請補償，依據《犯罪被害人保護法》規定，自知有犯罪被害時逾2年，不得申請犯罪被害補償金，因此依法駁回。

(中時 )