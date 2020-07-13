立法院明天將邀請監察院長被提名人陳菊到立法院備詢，立法院今天先邀請學者專家到立院發表意見。由民進黨團推薦出席的高師大性別教育研究所副教授楊佳羚建議，立委應該要質詢高雄果菜市場迫遷、拉瓦克部落迫遷、橋頭有機農地改為工業區以及高雄重工業污染問題，希望把這些公民團體、社運界長期關注的案例拿來質詢被提名人。

楊佳羚指出，這次被提名名單包括有關注原民、土地正義、工業污染的監委被提名人，她自己在高雄的期間是陳菊執政，她建議立委應該質詢監委被提名人，關於高雄果菜市場迫遷、拉瓦克部落迫遷、橋頭有機農地改為工業區以及高雄重工業污染問題。

不僅限於高雄，楊也指出社子島開發案也是極具爭議，希望立委具體把公民團體、社運界長期關心的爭議案件，可以用來當作案例質詢被提名人，讓公民可以放心，將來被提名人成為監委後可以更妥善執行職務，不會有所偏頗。

楊佳羚也指出，這次不少被提名人有參政經驗，且滿多都跟執政黨距離近了些，不管是民進黨員或是有在民進黨地方工作經歷，這些被提名人應該要能夠持續對社會正義跟性別正義關心，不是淪為口惠，應對相關機關予以監督。

楊佳羚認為這次延攬入監委的多元性不足，延攬的公民團體多偏重國內大型公民團體，關注的議題也是該領域主流的，且比較偏向服務提供還有跟政府合作。而努力在監督政府的公民團體，比如監督礦業法、農地工廠的地球公民基金會，或是監督防疫不要侵犯人權的台權會，好像這些團體不容易被延攬，比較失望。

楊佳羚也建議立委質詢時應該詢問較邊緣的性別議題立場，台灣是亞洲第一同婚國家，但這次監委提名中，跨性別性少數議題沒有被列入關注議題，應該透過質詢應該了解被提名人對同志跟性少數議題的態度，遭遇相關議題時可以保護同志跟性少數，不會因為個別監委的偏狹態度受到不公平對待。

東吳政治系教授謝政諭表示，這次提名的政黨色彩太濃，呼籲在野黨請所有被提名人公開他的政治偏好，政治色彩是什麼？推舉人是誰？政治權位與國家的政治地圖，應該要連結一下，到底哪些人在憲政體制裡享有大的權力？

(中時 )