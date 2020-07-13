美國媒體報導，白宮已開始對首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）發動攻擊，白宮內部流傳一長串清單，上頭羅列佛奇對疫情的各項錯誤判斷及評論。

就在美國面臨新冠肺炎疫情反撲之際，美國媒體報導，白宮已開始對首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）發動攻擊，白宮內部流傳一長串清單，上頭羅列佛奇對疫情的各項錯誤判斷及評論，民主黨議員痛批，白宮此舉根本是因為川普眼紅佛奇的高人氣，想要摧毀他。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）與總統川普的關係惡化，佛奇飯碗可能不保？綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，白宮已開始針對佛奇展開攻擊，試圖降低他的聲譽。

11日，一名白宮官員透露，好幾名白宮官員正在關注佛奇犯錯的次數，這名官員甚至亮出「一長串清單」，上頭羅列疫情爆發初期，佛奇的評論以及過往相關訪談內容，當中包含佛奇在1月時曾表示「新冠病毒不是重大威脅」、「無症狀感染者不會傳染」，以及3月時，佛奇指出「民眾不需要戴口罩」等語。

CNN形容，白宮對佛奇發動的攻擊，猶如政治人物針對對手展開的「敵情研究」（opposition research）。

另一名資深官員指出，部分白宮人士並不信任川普，他們認為佛奇的言論並不符合川普的最大利益；一名政府官員則指出，儘管對於佛奇提出的防疫措施意見分歧，他們並不懷疑佛奇的動機，相信他只關心公眾健康。

另外據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國首席病毒檢測官員、衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）昨（12）日接受NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪時明白指出，儘管他個人相當尊敬佛奇，但也認為佛奇「並非百分之百正確」，尤其對於佛奇暫緩解封的建議，直言佛奇對疫情的看法相當狹隘，「只從非常狹隘的公衛角度看事情。」

佛奇多次公開在報章雜誌及電視專訪中反駁川普對疫情的看法。他曾說，和其他國家相比，美國真的不能說自己做得很好，「我們真的沒有」；他更打臉川普在國慶演說中提及「美國99%的感染病例完全無害」的說法，稱不曉得川普哪來的資訊，直言川普的說法和事實完全不符。川普則在上周公開反擊，批評佛奇是個好人，「但犯了很多錯。」

民主黨籍的美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）周日痛批白宮對佛奇的圍剿行動相當「差勁」，他稱這種行為非常有「川式作風」，「他（川普）沒辦法接受美國人信賴佛奇卻不信任他的事實，因此要摧毀他（指佛奇）。」

(中時電子報)