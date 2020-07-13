新北市政壇最新滿意度民調出爐！最新民調結果顯示，新北市長侯友宜就任後，在整體施政滿意度方面，有89.4%表示滿意、4.9%不滿意。另外，在下一任台中市長適合人選方面，在5位政治人物中侯友宜也獲得最多支持，有76.7%民眾選擇他。

據《美麗島電子報》今13日公布新北市政壇民調，就新北市民對「5位政治人物好感度」進行調查，結果以侯友宜76.7%、陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%，未明確回答有7.3%。顯示新北市民眾對5位人物好感度，以現任市長侯友宜為最高。

民調也針對「新北市民眾對侯友宜就任市長後，整體施政表現」進行調查，結果顯示，表示滿意的有89.4%、不滿意的僅有4.9%，未明確回答有5.7%。

若與同樣是《美麗島》2019年8月所做結果相較，當時有70.5%民眾滿意侯友宜市長施政表現、14.8%不滿意。侯友宜滿意度民調成長了18.9個百分點、不滿意度減少9.9個百分點。

另外，在信任度民調方面，結果也顯示，新北市民眾有87.4%信任侯市長、5.7%不信任，未明確回答有6.9%。

此次民調係由《美麗島電子報》委託「畢肯市場研究股份有限公司」執行電訪，調查時間為2020年7月6日至7日進行，以設籍在新北市年滿20歲的民眾為調查範圍及對象，由訪員進行「電腦輔助電話訪問」為調查方式，在抽取電話門號後由CATI系統主機撥號時，再藉由「隨機跳號」替換該門號的末2碼。成功樣本數為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。

(中時電子報)