開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司（RedHat）宣布強化Ansible自動化解決方案，包含最新版本的紅帽Ansible自動化平台，以及自動化中樞（Automation Hub）上提供的新版紅帽認證Ansible 內容集合庫。新版紅帽自動化平台協助企業將自動化擴展到新領域、加速生產及跨團隊合作效率，而紅帽開發、測試和支援的新版Ansible 內容集合庫，讓企業獲取最新的自動化內容。

Forrester Research最新研究報告中強調，企業的智慧自動化藍圖是否完備成熟，將影響它在市場中的成敗。在變動的全球局勢下，自動化目前已在IT發展優先順序中名列前茅，以協助企業更快速高效地向前邁進；然而若要獲得最佳自動化效益，IT團隊須掌握的不只是相關工具，而應包含更智慧、可靠的自動化技術。

紅帽Ansible自動化平台能在企業需要時提供最新的Ansible創新技術和解決方案，同時滿足生產就緒的工作負載安全功能需求，加速企業實現自動化。最新版本的紅帽Ansible自動化平台除了提供Ansible 內容集合庫，也包含Ansible Tower 3.7、自動化服務目錄以及Automation Analytics的更新內容。

更輕易取得經測試過且可靠的最新Ansible自動化創新技術自動化需求不斷演變，企業本身也需要擁有擴充自動化功能的能力，才能更快速且安全地拓展新業務領域。2019年秋季與紅帽Ansible自動化平台一起推出的Ansible 內容集合庫，提供一套不斷更新的自動化內容，協助企業更快速取得成效。企業也能透過重複大規模使用Ansible內容，來增進維護和使用自動化技術的效率。

隨著Ansible 內容集合庫的推出，紅帽也釋出17個由紅帽編寫並支援的新集合庫。這些集合庫可供許多網路、安全和雲端夥伴使用，包含Amazon Web Services（AWS）、Arista、思科（Cisco）、IBM、Juniper、 Splunk和VyOS 等平台。這些功能都經紅帽屢獲殊榮的支援團隊測試過，能提升企業佈署自動化技術的信心。為了讓企業能輕易取得最新可用的集合庫，這些集合內容不會隨著Ansible產品同步推出。加入了這些最新編寫的集合內容後，目前自動化中樞中共有49個紅帽和夥伴提供和認證的集合庫。

(工商 )