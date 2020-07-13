開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司（RedHat）宣布推出多項新興解決方案，協助各產業進行企業優化、規模化並維護IT營運，迎戰詭譎多變的全球局勢。

紅帽總裁暨執行長 Paul Cormier表示，如今各企業的需求都較以往更為明確。有的必須立刻擴大營運規模來回應不間斷的服務需求，有的則欲強化核心IT營運。紅帽不希望只針對其中任一項推出技術，而是提供高彈性且完全開源的解決方案，滿足多元的需求，如提升營運穩定性的世界頂級企業級Linux平台，或者能替客戶的關鍵需求快速擴大服務範圍的業界領先Kubernetes平台；它們都是建立在紅帽的專業、經驗以及致力服務全球社群的決心之上。

紅帽長期引領技術發展，運用開放混合雲穩定及高彈性的特性，助力客戶構建各種應用程式並將其部署至任何環境。基於此願景，紅帽新推出的解決方案以混合雲為核心，將優化關鍵服務及應用程式的交付、取得與穩定性。

相較於過去，現今IT技術更需要持續進化，才能滿足不斷線的數位服務和無所不在的連網需求。醫療業、物流業、零售業、金融服務業、政府單位及教育單位等幾乎各式產業，都在維持營運穩定性的狀況下，時刻調校系統以回應使用者對於更快、更廣泛地取用基本應用程式與服務的需求。舉例而言，近期在某些地區電信網路流量成長超過50%以上，促使當地電信業者和服務供應商擴充容量、加速5G部署與邊緣運算速度，進而推動網路測試、提升雲端基礎架構完善程度。

紅帽相信傳統的軟體堆疊或昂貴的專有技術不一定能滿足各產業需求；反之，開放原始碼所帶來的創新，使企業不管從邊緣、就地部署的資料中心或多個公有雲，都能善用這些無處不在的雲端原生平台。借助Linux和Kubernetes等開源技術，企業不僅可取得創新的資源，打造次世代解決方案，走在產業發展最前線，也能將IT環境中的現有業務自動化，依環境調整並擴大規模；而這種彈性是非技術開放性廠商難以提供的。

從中心到邊緣，統一管理傳統和雲端原生應用程式紅帽成為開源社群的領導者並非為一己之私。紅帽與Google同為Kubernetes初期的貢獻團隊，現依舊維持第二大貢獻廠商的地位，致力推動Kubernetes關鍵技術與相關社群的發展，進而帶動跨產業的IT進化。

Red Hat OpenShift是企業級Kubernetes平台的領航者，使客戶擁抱雲端原生技術，同時支援既有的傳統應用程式。基於此獨創性，Red Hat OpenShift受到各產業客戶的信任。為了進一步拉近傳統應用程式和雲端原生應用程式間的鴻溝，紅帽近期推出以下幾項新功能，讓使用者可在OpenShift上啟用新的工作負載，滿足多樣化需求。

(工商 )