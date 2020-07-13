許多人因工作忙碌沒有空下廚，常常吃外食解決三餐問題，而為了兼顧營養，自助餐便成了許多民眾的優先選擇；然而，高雄楠梓一間自助餐店，近日卻遭離職廚師爆料，指出該店老闆娘下令用回鍋油炒菜，還痛批老闆娘自己都不敢吃，為了省成本卻要員工炒給客人吃，「難道妳不知道那種東西吃下去會致癌嗎？」最後更放話「我們勞工局見」！

原PO12日在「爆料公社」發文表示，自己是一名廚師，2019年11月經由朋友介紹到楠梓一間自助餐店上班，於上個月30日離職。而在職的這段時間，店內除了過年換過幾次新油之外，其餘日子都是舊油加新油混合使用，器具基本上都沒有清洗過。

高雄楠梓某自助餐遭離職廚師踢爆使用回鍋油炒菜。（圖／爆料公社）

之後因疫情爆發影響生意，老闆娘竟要原PO用回鍋油炒深色菜類將其用畢，但原PO表示因無法違背自己的良心，都會和同事一起偷偷把舊油倒掉，還痛批老闆娘，「難道妳不知道那種東西吃下去會致癌嗎？」

此外，原PO還不滿寫道，自己任職廚師期間時常被拗工作，「上班我們要外送，油錢算我們自己的，還要洗客人使用的夾子，煮湯、備菜、擦桌子、洗碗包山包海，連休假時間妳要去漁港還要拗我回去當義工，中午休息時間也要拗去送便當。」

而老闆娘的劣跡還不僅於此，連店裡營業額不足也要跟原PO借錢，墊付給老闆和廠商，且一借就是5千。至今老闆娘仍積欠原PO薪資未給付，也因此讓他實在無法再忍受，在離職後站出來踢爆老闆娘的惡行，「我只想跟妳說做人真的要有良心，妳要生活別人也要生活，我們勞工局見！」

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(中時電子報)