雲林發生逃逸女移工懷孕，並染上愛滋病，引發關注。移民署官員說，在台的逃逸移工將近5萬人，包括越南、泰國、菲律賓、印尼等國，移工年紀輕輕就離鄉背井來台討生活，因寂寞易生感情問題，甚至逃逸女移工因從事性交易或懷孕產下「黑戶寶寶」，衍生不少醫療、遣返等相關問題。

專勤隊人員說，目前逃逸移工多在中南部，不少逃逸移工從事農作物收割、工地黑工，抓了一批又來一批，根本抓不勝抓。而逃逸移工因常在高度危險工作環境打黑工，遭遇意外層出不窮，被送到醫院治療沒錢、沒健保，專勤隊只好向慈善組織、宗教團體求助。

另外逃逸的男、女移工在台懷孕生子，小孩出生後無法取得身分證明文件，成為「無國籍嬰兒」；女逃逸移工為避免遭查獲遣返，不敢上醫院產檢、嬰兒出生也不打疫苗、只好求助「黑心婦產科」，任憑業者坐地起價，生產加開立出生證明，索價7萬，敲詐移工。

由於逃逸移工衍生諸多問題，移民署鼓勵逾期停（居）留外來人口主動到案，凡是自行到案者，不收容、不管制來台期間、最低罰鍰台幣2000元，吸引逃逸移工主動到案，將逾期滯台外國人數由5萬557人，下降至4萬6980人，並且持續查緝非法雇主、非法仲介，杜絕非法打工的誘因，降低逾期滯台外籍人士及移工人數。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)