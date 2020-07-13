蘋果執行長庫克在賈伯斯過世後主導該公司營運，最新消息傳出，庫克和蘋果的合約明年即將到期，去年薪酬高達1.33億美元（約新台幣40億元）的他是否會繼續和蘋果合作，備受外界關注。

根據彭博2019年薪酬最高的CEO榜單中，蘋果執行長庫克位居第二，去年獲得1.33億美元的薪酬，僅次於特斯拉執行長馬斯克的年薪近6億美元。

外媒報導，庫克與蘋果的合約即將到期，由於雙方之前簽訂的合約是10年期，也就是說明年合作關係即將結束。儘管庫克在擔任執行長期間，許多果粉對其表達不滿，但蘋果營收和股票市值大增，也代表庫克的努力有所回報。在庫克任職執行長的這段期間內，蘋果市值由3000萬美元漲到現在的1.7兆美元，足足翻漲了5倍。

有媒體指出，蘋果董事會曾找過庫克談續約事宜，儘管消息還沒確認，但以他們的合作默契來看，雙方續約的可能性還是很大。

(中時電子報)