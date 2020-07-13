大陸新冠肺炎疫情截至周一（13日）凌晨，已累計83602人確診，4634人病亡。湖北武漢市衞健委周日（12日）通報​​，武漢市、區疾控中心當日進行環境抽樣，共採集2456個樣本，所有樣本均未檢出病毒。自6月13日起，該市連續30天對轄區內的環境樣本進行採樣檢測，共採集和檢測80130份環境樣本，結果全未檢出病毒。

據報導，大陸國家衛健委周一通報稱，大陸新增8宗境外輸入病例，分別為4宗內蒙古、2宗廣東、1宗上海和山東，無新增死亡病例；另新增6名無症狀感染者。目前仍有320名患者需留院隔離治療，其中3人為重症病例。

當地周日對26間超市、30個農貿市場，部分超市、農貿市場、街道、地鐵站、公園等場所的35個公廁等進行了環境抽樣，採集到的樣本中，有700個公共廁所樣本、510個肉類攤位樣本、444個淡水產品攤位樣本、357個海鮮攤位樣本、342個畜禽類攤位樣本、103個動物性食品樣本，所有樣本接受新冠病毒核酸檢測後，均未檢出病毒。

而自上月以來，當地已累計抽檢超市720間（次）、農貿市場1354間（次）、水產品進出口貿易公司5間、醫療機構15間、污水處理廠36間、特殊場所2個、公廁706個。

(中時 )