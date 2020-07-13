台積電(2330)6月營收創單月新高，第二季營收與首季相比穩定亦符合預期；本周四(16日)將舉行法說會，外資法人看好第3季業績續增、再挑戰單季歷史新高。台積電今早股價穩在350元高檔之上，市值穩於9兆元以上。

台積電ADR上周五收63.85美元，下跌0.93美元或1.44%，折合台幣每股約378.15元。台股資金行情續旺，台積電今開高2.5元為351元，今天早盤最高352.5元，漲1.14%，市值達9.14兆元。台積電上周五早盤創下股價353元新高，收盤壓回至348.5元，外資10日續買超台積電逾2.39萬張，已經連續9個交易日買超累計逾11.17萬張。

台積電10日下午公布6月營收為1208.78億元，月增28.8%，刷新單月業績歷史新高；第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。

法人預期，在5G與高效能運算需求持續強勁下，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收應可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。

台積電下半年營運優於原本預期，預料將逐季上揚並續創新高，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電28萬6234張。

(時報資訊)