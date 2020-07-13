宅經濟持續發酵，顯卡價格喊漲，為雙鴻(3324)下半年業績增添助力！受惠於蘋果NB、Nvidia及AMD等新產品陸續上市，且伺服器需求穩定，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高，今天除息首日開盤即完成填息。

近期挖礦需求增溫，且宅經濟持續發酵，電競相關產品進入傳統旺季後需求強勁，帶動VGA市場供不應求，顯卡價格喊漲，而Nvidia新款產品預計於第3季推出，據了解，新產品價格較舊產品增加20%到30%，讓Nvidia散熱主要供應商雙鴻下半年業績進補。

在NB部分，雖然整體NB市場未如第2季那麼旺，但各大品牌廠高階商務NB新機陸續推出，且蘋果等大廠加速導入VC，而雙鴻主攻高階商務NB，成為新趨勢下的受惠者；林育申表示，薄型高階NB及電競NB加速導入VC，而VC單價較傳統熱管的5到6倍，讓第3季NB業績維持高檔，預估今年下半年VC佔NB營收比重可望達20%，在VC佔比拉升下，有助於拉升公司毛利率。

遠距生活帶旺商務NB及伺服器，雙鴻6月合併營收攀升至10.29億元，月增11.48%，年成長31.47%，創下單月歷史次高，累計第2季合併營收為29.86億元，季增33.24%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為52.29億元，年成長11.97%，由於第2季合併營收衝高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

雙鴻為第3家除息的散熱廠，今天除息每股配發5.04276825元，與已除息的泰碩(3338)一樣，雙鴻今天除息首日即完成填息。

(時報資訊)