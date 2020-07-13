連鎖餐飲集團乾杯（1269）在兩岸門市營運同步回升下，2020年第二季合併營收季增達2成，自3年低點顯著回升，上半年合併營收仍創同期第3高。展望後市，集團除搶攻報復性消費商機，並規畫在台重啟展店、跨足電商零售市場，多管齊下填補缺口、力拚恢復成長。

乾杯2020年6月自結合併營收2.33億元，月減4.85％、年減11.8％，為近3年同期低點。不過，第二季合併營收6.48億元，季增達20.05％、年減15.57％，自3年低點顯著回升。累計上半年合併營收11.88億元，年減23.38％，仍創同期第3高。

乾杯表示，6月來客用餐人潮持續回籠，營收較5月衰退，主因5月假日較多、墊高比較基期。上半年在遭受新冠肺炎疫情衝擊、人民幣兌新台幣匯損、去年底出售子公司乾杯速食等不利因素影響下，營收雖降至近3年同期低點，仍創下同期第3高。

乾杯指出，6月報復性消費人潮持續回籠，帶動門市來客維持穩健，且外帶便當單月持續熱銷逾1萬份，外販B2B事業營收亦月增逾40％。海外方面，雖然北京門市受疫情影響致使單店營收小幅下滑，但6月在店數與去年同期相同情況下，整體營收仍維持微幅成長。

展望後市，因應後疫情時代報復性消費需求及振興三倍券上路，乾杯整合旗下6大品牌推出「滿2千贈1千」加碼優惠搶市吸客。而乾杯燒肉居酒屋本店、敦南店、中山店加開中午時段營業，配合黑毛屋推出特色鍋物吸客，盼多管齊下帶動營收成長，填補上半年缺口。

此外，乾杯下半年於台灣重啟展店計畫，麻辣品牌預計將以不同形態新展1～2家店，海外則因疫情變動較大而持續暫緩展店計畫，集團今年目標總店數44家。同時，集團亦規畫跨足電商零售，預計本季推出自有電商平台，可望為集團再添營運新動能。

(時報資訊)