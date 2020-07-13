世界衛生組織（WHO）周日公布，過去24小時全球新冠肺炎確診病例增加230,370人，超出7月10日的單日確診228,102人，再創單日新高記錄。

美國的單日確診超過66,000人，仍為全球最高，其次為巴西、印度與南非。目前美國累計總確診數已經超過330萬人。

全球單日新增死亡病例仍保持在約5,000人。

根據路透社統計，周日全球新冠肺炎確診總數已逼近1300萬人，即將再創這場大流行病的另一個里程碑。在疫情爆發這7個月來，新冠肺炎總死亡病例已經超過56.5萬人。

(時報資訊)