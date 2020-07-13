工具機大廠東台精機6月合併營收靠PCB鑽孔機訂單回溫支撐大局，比5月增加11.93％，但比去年同期減退17.23％。東台積極線上推廣業務外，大陸子公司蘇州東昱下半年將參加鄭州國際裝備製造業展、寧波壓鑄展、青島國際機床展等各大展覽，帶旺下半年營運漸入佳境。

東台6月合併營收8.04億元，年減17.23％；第二季合併營收21.55億餘元，季增22.58％，年減17.64％，上半年合併營收39.14億元，年減29.72％。

東台表示，東台集團第二季整體而言，工具機佔營收比重86％，電子設備營收占比14％。在產品應用面之表現，汽車業相較低迷而導致營收下滑，但東台積極搶單，中國大陸市場回溫，航太產業營收較第一季成長。汽機車產業約占營收31％，電子業約占14％，航太業約占19％。市場面表現，台灣與大陸地區疫情趨穩，營收相對提升，歐美地區持續受到疫情升溫影響導致營收下滑，以台灣、大陸為主要市場，約占拉高至50％，亞洲其他地區佔比約9％，歐美地區占營收比重14％。

東台指出，目前各國疫情尚未穩定，疫情帶來的全球經濟重創，仍需時間復甦，東台仍不忘積極推廣銷售，並配合防疫政策，將發表會轉型於線上進行推廣。下半年市場拓銷會由大陸子公司蘇州東昱挑大樑，陸續參加大陸鄭州國際裝備製造業展、寧波壓鑄展、青島國際機床展等各大展覽，持續推銷，下半年度景氣可望逐漸復甦，東台預期營運可望漸入佳境。

(工商 )