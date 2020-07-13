兒童拿來當玩具的物品一定要特別注意，以免孩子發生意外！暑假到來，大陸一名9歲幼童因為沒有安排暑期課程而在家玩耍，但他竟趁家人不注意時，將一支飛鏢塞進肛門；醫生照了X光片，發現飛鏢尖端位置相當危險，但男童的腸道卻沒有受傷，原來飛鏢竟直接刺在糞便上，真是不幸中的大幸！

據《看看新聞》報導，這件意外發生江蘇省海安市，收治男童的消化內科醫生表示，一聽到男童將飛鏢塞進肛門就覺得情況相當緊急，「這種情況如果時間長了，或者小孩運動了以後，這個飛鏢一端是尖的，而且尖端朝向下方的，正好朝向運動的方向，這種情況就容易引起小腸穿孔出血或者感染。」

男童入院後立即接受大腸鏡檢查，醫生發現大腸有一塊較大的糞便，繼續深入40公分發現腸道都很乾淨，於是懷疑飛鏢可能在剛剛腸鏡看到的糞便裡面。醫生說：「我們把糞塊往上推，防止飛鏢的尖端刺到直腸粘膜，推上去我們探查以後確認，這個飛鏢沒有刺到腸壁。」

醫生在男童大腸內注入大量生理鹽水，不但可以保護腸黏膜，還能促進男童排便，最後終於在一大塊糞便中找到尖銳危險的飛鏢，讓男童父母終於安下心來。醫生說：「遇到這種情況，盡量不能等，還是要盡快到醫院，第二個不能通過簡單的灌腸來處理這個事情，還是要在腸鏡下觀察，保證安全的情況下取出患者異物。」

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(中時電子報)