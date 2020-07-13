逛西門町要小心了！日前一名女網友與朋友在西門町6號出口過馬路時，遭人亂射珍珠，背上、頭髮射得到處都是噁爛到極點，但回頭看只有一台Ubereats呼嘯而過，後面的民眾也都沒拿飲料杯，讓她覺得疑惑，「這不應該在過斑馬線的時候發生吧？」

原PO指出，背上、頭髮上都被人射珍珠。(翻攝自Dcard)

原PO在《Dcard》表示，她們在西門町要過馬路時，突然聽到砰一聲，「有黑色的東東往我和朋友背上噴，造成的衝擊力還以為是發生車禍了呢」，但回頭僅看到一台Ubereats騎過，路人也沒什麼異狀，讓她很不解身上為什麼會出現珍珠，「像是用吸管把珍珠吹出去那樣俐落！」就連回家洗澡，也在頭髮裡也抓出一顆。

文一PO上網後，發現苦主不只她一個，許多網友紛紛留言自已也在西門町被射過珍珠，「我朋友也是在西門町被射，他是坐公車時候超噁」、「我去年在西門也被吐珍珠，頭髮上面卡了一堆我超生氣」、「被珍珠射真的超級莫名 而且會痛欸」、「這次是珍珠難保下次會不會是鋼珠」、「果然校門關比鬼門開還恐怖」。對此，原PO表示已到警局說明情況「希望至少能知道是誰射的」，警察說第一次聽到這樣的狀況，會通報西門分局巡邏多注意，但還是強調這是道德上的問題。

(中時電子報)