中職上半季賽事進入爭冠時刻，中信兄弟距離上半季封王只差一步，「百萬象迷」昨湧進桃園球場，可惜兄弟最終以1分之差落敗。桃園市議員王浩宇稍早發文表示，看棒球那麼多年，昨晚第一次在全猿主場被象迷包圍，並表示面對中信兄弟，樂天不會放棄抵抗，要努力拚到最後一刻。然而，卻有眼尖網友發現王浩宇已將昨晚一篇較有爭議的貼文刪除，並批王浩宇「這種議員被罷免只是剛好啦」。

王浩宇稍早發文表示，看棒球那麼多年，昨天晚上第一次在全猿主場被象迷包圍，感覺真的很特別。王說「面對爪爪，我們當然不會放棄抵抗，就算最近這陣子戰績不佳，也要努力拚到最後一刻，或許象迷有點不開心，但我們不會束手就擒」。此外，他說拋彩帶後，阿姨打掃很辛苦或許是個玩笑，但更重要的是拚戰的態度，每一場球賽都全力以赴，這就是職業棒球。「打真的，這才是台灣棒球之福。祝福中信兄弟，但我還是期待奇蹟出現」。

這篇文章引來許多回應，有眼尖網友發現王浩宇昨天一篇關於賽事的貼文已刪除，根據網友貼出的截圖發現，王浩宇昨天的文章寫道「這不是全猿主場！今天晚上的目標，是中信兄弟不能在這邊拋彩帶，體諒一下打掃阿姨的辛勞吧！你知道她們要掃到幾點嗎？＃樂天五連勝逆轉封王」。

網友不滿表示，「球場風向不像政治風向那麼好帶，前篇貼文被象迷罵翻，猿迷也覺得丟臉。發現風向不對，照慣例刪文，發此篇看似正向的噁心文救聲量。這種議員被罷免只是剛好啦」、「發現風向不對就刪文啊！平常沒在關心棒球重要戰役出來刷存在感」、「又刪文了喔！當別人沒截圖？」、「想想去年總冠軍賽桃猿也是在洲際拋彩帶，那是不是也應該吱迷不要拋，我們洲際的掃地阿姨不是人嗎？作為一個議員雙重標準真要不得，就算你說是開玩笑，我覺得哪些事可以開哪些事不能開你自己也應該很清楚吧」、「刪昨天的文啊！自以為好笑的玩笑」、「你這樣刪了之前的發文，會嚴重傷害支持你的象迷選民哦」。王浩宇則回應表示「拿來做文章很無聊，不然要放棄抵抗嗎？棒球就是要這樣才好看，祝福你們」。

(中時電子報)