前衛生署長葉金川今（13日）天上午8時40分，開白色轎車載妻子行駛在花東海岸公路長濱鄉堺橋路段時，遭後方貨車追撞，當場後車廂被撞扁損毀，葉金川因受到衝擊一度傳出胸悶，被送往台東醫院成功分院治療觀察，本報記者親自致電葉金川，葉妻親自接電話表示，事故後夫妻倆人無恙未受傷，但為安全起見，仍接受醫生建議留院檢查與觀察 。

(中時電子報)