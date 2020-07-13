葉金川花東公路驚傳遭貨車追撞 妻：人無恙就醫檢查 10:452020/07/13 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前衛生署長葉金川，今早傳出駕車在花東公路遭後方貨車追撞，當場後車廂撞毀，所幸人無恙。(本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前衛生署長葉金川今（13日）天上午8時40分，開白色轎車載妻子行駛在花東海岸公路長濱鄉堺橋路段時，遭後方貨車追撞，當場後車廂被撞扁損毀，葉金川因受到衝擊一度傳出胸悶，被送往台東醫院成功分院治療觀察，本報記者親自致電葉金川，葉妻親自接電話表示，事故後夫妻倆人無恙未受傷，但為安全起見，仍接受醫生建議留院檢查與觀察 。 (中時電子報) #葉金川 #花東 #貨車 #追撞 #無恙 也許您會感興趣 推薦閱讀 被猛按喇叭狂逼車 貨車司機下車後劇情神展開 12:282020/07/09 日常 小貨車洗牌 5噸車將躍主流 04:102020/07/10 產業．科技 老婦騎電動車 遭汽車追撞彈飛5公尺傷重不治 15:512020/07/11 社會 烤漆塗裝廠暗夜偷倒廢液 神岡廢耕農地變牛奶田 18:072020/07/11 社會 宜蘭移工雙載機車等紅燈 遭貨車疾速「撞飛40公尺」1死1命危 13:292020/07/12 社會 小貨車煞不住 撞死2移工 04:102020/07/13 社會新聞 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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