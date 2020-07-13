行政院長蘇貞昌今（13）日上午出席「警察防疫尖兵表揚活動」，他感謝全體警察對於協助防疫工作的付出與辛勞，今日24個警察機關團體、104位防疫尖兵，代表全體警察接受表揚。蘇也勉勵警察繼續守護臺灣社會治安，讓全體國人安心。

警政署統計，防疫期間，警方協尋居家檢疫（隔離）失聯者計956人；配合民政、衛政單位執行智慧科技輔助居家隔離（檢疫）計18萬9920人次；複查確診案例接觸史81案；投入邊境管制防疫警力近33萬8000多人次；進駐集中檢疫場所安全維護處所計24處，進駐警力目前606人，累計出勤警力6萬3585人次，收容民眾累計也達6089人；偵處假消息575件。

104名各機關代表的防疫尖兵，分別在協尋趴趴走、疫調工作有傑出貢獻，每個人都有自己的防疫執勤故事。警政署也製作防疫尖兵影片，彰顯這段時間警方的辛勞奉獻。

一名女警透過鏡頭訴說，她協助武漢包機返台居家檢疫的勤務，身穿防護衣的照片被家人看到，她為免父母擔心，只好善意謊言騙父母：「只是穿來拍照而已，沒去現場！」道出員警面臨疫情風險，又要讓家人安心的辛酸過程。

蘇貞昌致詞說，雖然國內疫情已趨緩，但國際疫情卻仍嚴峻，要求警察人員，仍應做好各項防疫工作，超前部署，不可讓疫情有反撲機會。他代表政府，來給警察鞠躬敬禮，要說聲：「謝謝你！」警察滿意度節節攀升，讓他感受深刻。

警政署指出，警察除了維護社會治安，肩負安定社會的力量外，在本次的防疫工作上也擔負相當重要的角色，這段期間全國警察總動員，積極協助各項防疫工作，大家都很努力、辛苦，才能達成任務。

(中時 )