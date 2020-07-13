薛姓男子上個月搭捷運時，利用下班時間人潮擁擠，將針孔攝影機藏在手提紙袋裡，擺放在車廂地板上，偷拍短裙正妹內褲，卻因挪動紙袋取拍攝角度時，手不慎碰觸到正妹臀部，正妹驚覺遭偷拍。台北地檢署依妨害祕密罪嫌起訴薛男，並聲請簡易判決處刑。

檢警調查，薛男6月3日晚間6時許，將針孔攝影機藏在手提紙袋內，搭乘捷運新店線行經古亭站、中正紀念堂站時，開啟錄影功能後，連同紙袋放置在地板上，偷拍穿著短褲、裙裝的正妹底褲。

沒多久，1名正妹上車，就站在薛男前方。薛男為讓針孔能清楚拍到對方的裙底風光，試圖將放在地上的紙袋慢慢往前移動，讓紙袋正對著裙子下方。但薛男移動紙袋時，手不慎碰觸到正妹屁股，正妹回頭查看，見薛男神色有異，懷疑遭偷拍，立即報警。

警方當場逮捕薛男，並在紙袋內搜出針孔攝影機，將他移送法辦。檢方調查時，薛男坦承偷拍，依妨害祕密嫌罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

(中時 )