國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨晚開直播。其中當台南市議員謝龍介談到一高雄計程車司機肯定前高雄市長韓國瑜團隊的貢獻時，李眉蓁這時歪樓大喊，想念前高雄市副市長李四川，因為川伯真的很努力為高雄付出。同時，李眉蓁也談到李四川對高雄前朝施政的看法，川伯認為高雄施政分藍綠很奇怪。

李眉蓁昨晚和黨主席江啟臣、及謝龍介開直播，暢談對高雄的市政和理念。其中，謝龍介談到一個高雄運將沒去投罷韓票，該司機直言沒有多喜歡前高雄市長韓國瑜，但是有感受到韓國瑜團隊的施政績效，他們司機每天都在開車，路平真的很有感覺。

李眉蓁聽完謝龍介的一番談話，直接感性大喊，「我好愛川伯」！國民黨能有這樣的人才真的很榮幸，其實當初李四川妻子反對李來高雄，但川伯還是來了高雄，而且一來就是一直在做事。

李眉蓁再表示，有次有人送她蓮霧，她剛好經過川伯附近，就想要把蓮霧送給李四川吃，川伯也就順便和她聊一下天，李四川就表示，高雄很奇怪，有些人在報告事情時，報告完都會再說一句，「這個偏綠，或是這個偏藍」。李四川覺得很奇怪，為什麼下屬報告事情還要分藍綠，在北部做事不是這樣，只要合法的事，對市政有意義的事，不管藍綠都是要給過的，怎麼高雄會如此「人治」？李眉蓁表示，這樣的治理，高雄不會進步。

(中時電子報)