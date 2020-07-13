亞洲股市13日普遍表現良好，恒指上週五收跌482點後，13日早盤一度彈升逾200點，盤勢上下震盪。

恒指13日開高121點，報25,848點，其後最高曾升212點，來到25,940點，但未能突破26,000點價位。上午10時左右，恒指一度由升轉為下跌12點，來到低點25,715。截至10時35分，恒指升103.26點，報25,830.67點，漲幅0.4％。

(工商 )