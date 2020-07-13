恒指震盪 一度由升轉跌 10:512020/07/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲股市13日普遍表現良好，恒指上週五收跌482點後，13日早盤一度彈升逾200點，盤勢上下震盪。 恒指13日開高121點，報25,848點，其後最高曾升212點，來到25,940點，但未能突破26,000點價位。上午10時左右，恒指一度由升轉為下跌12點，來到低點25,715。截至10時35分，恒指升103.26點，報25,830.67點，漲幅0.4％。 (工商 ) #恒指 #由升轉 #亞洲股市 #表現良好 #週五 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 大戶出貨？合一、中天開盤跌停 生技股嚇跌 - 財經 - 工商 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 即時 台股熱爆然後咧？專家爆散戶快做1件事 - 財經 衝353…台積電漲上天還能買？專家分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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