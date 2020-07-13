上周五美股三大指數全面翻漲，那斯達克再創歷史高點，以及新冠肺炎疫苗開發的測試有正面結果，帶動亞洲主要股市周一看好行情。

周一香港恆生指數高開121點，隨後漲87點點或+0.34%，為25815點。國企股(H股)漲17點或+0.17%，為10558點。紅籌指數則領漲0.63%。分析師提醒指出，全球尤其美國疫情持續惡化，投資人的觀望情緒仍會影響市場情緒，擾亂升溫。不過近期內地的A股表現良好，將正面影響港股。

防疫相關生物製藥題材火紅，保健護理用品股大漲3%，其中康希諾生物更大漲10%，股價暫報246港元。

阿里與騰訊今日皆低開，分別低開0.5%和1.1%。據最新數據顯示，阿里創辦人馬雲對阿里持股首次降到5%以下，在阿里於去年11月赴港上市時，馬雲仍持股6%，到今年7月2日降至10.4億股，持股比例僅占4.8%。

經營內地房地產開發的時代中國，其財務長(CFO)黃永年涉入桃色糾紛，據報網路流傳影片，已婚的黃永年搭上公司公關部門女職員，時代中國於周日公告已經辭退黃永年，並無說明原因，據了解為黃個人行為有違公司價值觀，牛霽旻接下財務長職位。時代中國周一高開2%。

(時報資訊)